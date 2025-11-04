فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات والمُداهمات في الضفة الغربية

انتخابات عمدة نيويورك والأنظار تتَّجه نحو المُرشّح المُسلم الأوفر حظًّا.. من هو زهران ممداني؟

طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر

أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر

بعد حرب الإبادة الجماعية.. حقوقي فلسطيني يدعو لإنشاء سجل وطني للمفقودين

تصاعد جرائم مستوطني "فتيان التلال" بالضفة.. ضوء أخضر من حكومة نتنياهو

الشتاء يطل بهموم ثقيلة على خيام النازحين

"أونروا" لـ"فلسطين أون لاين": المساعدات الواردة لغزة لا تلبي الاحتياجات العاجلة ويجب فتح جميع المعابر

مستوطنون يضرمون النار في أشجار الزيتون جنوب بيت لحم

مظاهرة احتجاجية في اليونان عقب وصول سفينة تقلُّ سياحًا "إسرائيليين"

بالفيديو مستوطنون يضرمون النار في أشجار الزيتون جنوب بيت لحم

04 نوفمبر 2025 . الساعة 07:56 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية سابقة من اعتداءات المستوطنين على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية

أضرم مستوطنون، منتصف الليل، النار في أشجار زيتون بقرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين أغلقوا الشارع الرئيسي، ورشقوا مركبات المواطنين قرب بلدة تقوع، قبل أن يضرموا النار في أشجار الزيتون الواقعة عند المدخل الرئيس للقرية.

وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فقد سجّل المكتب 60 هجومًا نفذها مستوطنون في الضفة المحتلة.

وأوضح المكتب الأممي أن موسم قطف الزيتون في الضفة المحتلة هذا العام شهد أعلى مستوى من الأضرار، لافتًا إلى أن هجمات المستوطنين على مزارعي الزيتون أسفرت عن إصابة 17 فلسطينيًا.

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، صعد "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، مما أسفر عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #الإبادة الجماعية #ضم الضفة #موسم الزيتون في فلسطين #طوفان الأقصى #حرق أشجار الزيتون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة