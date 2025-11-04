مستوطنون يضرمون النار في أشجار الزيتون جنوب بيت لحم

أضرم مستوطنون، منتصف الليل، النار في أشجار زيتون بقرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين أغلقوا الشارع الرئيسي، ورشقوا مركبات المواطنين قرب بلدة تقوع، قبل أن يضرموا النار في أشجار الزيتون الواقعة عند المدخل الرئيس للقرية.

وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فقد سجّل المكتب 60 هجومًا نفذها مستوطنون في الضفة المحتلة.

وأوضح المكتب الأممي أن موسم قطف الزيتون في الضفة المحتلة هذا العام شهد أعلى مستوى من الأضرار، لافتًا إلى أن هجمات المستوطنين على مزارعي الزيتون أسفرت عن إصابة 17 فلسطينيًا.

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، صعد "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، مما أسفر عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات