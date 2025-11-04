مظاهرة احتجاجية في اليونان عقب وصول سفينة تقلُّ سياحًا "إسرائيليين"

شهد ميناء أرغوستولي بجزيرة كيفالونيا اليونانية، أمس الاثنين، مظاهرة احتجاجًا على وصول سفينة تقلّ سياحًا "إسرائيليين".

وقالت وسائل إعلام يونانية، إن السفينة السياحية "كراون آيريس" التي تقل نحو 1500 سائح "إسرائيلي"، وصلت صباحًا ميناء أرغوستولي وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة.

وأرسلت الشرطة اليونانية تعزيزات من العاصمة أثينا ومدينة باترا إلى الجزيرة.

وأغلقت الشرطة بعض الطرق المحيطة بالميناء أمام حركة المرور، فيما نُقل السياح "الإسرائيليين" في حافلات خاصة إلى المناطق التي سيزورونها.

وتجمّع المتظاهرون المتضامنون مع فلسطين في الميناء، احتجاجًا على الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال بقطاع غزة، مرددين هتافات "الحرية لفلسطين".

وكانت نفس السفينة السياحية تعرّضت الأسبوع الماضي أيضًا لاحتجاجات مماثلة في موانئ باترا وكالاماتا الواقعتين في شبه جزيرة المورة اليونانية.

ولمدة سنتين، وبدعم أمريكي ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" إبادة جماعية بغزة خلّفت 68 ألفا و865 شهيدًا فلسطينيًا، و170 ألفًا و670 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء.

