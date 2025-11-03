الضفة.. سلطات الاحتلال تخطط لبناء عمارات استيطانية مكان سوق بالخليل

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت بلدية الخليل، الاثنين، عن مخطط استيطاني جديد تسعى السلطات الإسرائيلية لتنفيذه في موقع سوق الخضار المركزي (الحسبة القديمة) جنوب المدينة، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية للاعتراض على القرار.

وقالت البلدية في بيان إن "السلطات الإسرائيلية، ومن خلال لجنة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، أعلنت عن مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء عمارتين في أرض سوق الخضار المركزي".

وأوضحت أن المشروع يتضمن إقامة 63 وحدة سكنية موزعة على عمارتين من 6 طوابق فوق الأرض وطابقين للكراجات تحتها، إضافة إلى مبنى ثالث من 3 طوابق يضم صفوفًا تعليمية ومكتبة وكنيسًا بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 12,500 متر مربع.

ويعد موقع المشروع من أكثر المواقع حساسية في مدينة الخليل، إذ كان السوق يُستخدم لبيع الخضار قبل أن تغلقه (إسرائيل) أمام الفلسطينيين عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها المستوطن باروخ غولدشتاين في فبراير/شباط 1994، وأسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 125 داخل الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأكدت بلدية الخليل أن هذا الإعلان يشكل "اعتداء صارخًا على صلاحياتها ومخالفة واضحة لمصالح المدينة وسكانها"، مشيرة إلى أنه "ينتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يحظر مصادرة الممتلكات الفلسطينية أو استغلالها أو هدمها دون مبرر".

وأضافت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للاعتراض على القرار ضمن المهلة المحددة، حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا للمصلحة العامة للمدينة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إلى التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة على الممتلكات الفلسطينية وضمان حماية حقوق بلدية الخليل وسكانها.

المصدر / الأناضول