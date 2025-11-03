تصعيدٌ استيطانيٌ واعتقالات متواصلة.. 287 يومًا من العدوانِ على جنين

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الـ287 على التوالي، مع استمرار حملاتِ الاعتقال ومداهمة المنازل وإطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين وتخريب الممتلكات.

وذكرت اللحنة الإعلامية لمخيم جنين، في بيان اليوم الاثنين، أن المحافظة ومخيماتها شهدت خلال الأسبوع الماضي، سلسلة من الأحداث الميدانية المتصاعدة.

وبينت أن هذه الأحداث اتسمت بالاعتداءات الاستيطانية المتكررة، والاقتحامات العسكرية الواسعة، وحملات الاعتقال التي طالت عشرات المواطنين، إلى جانب استمرار التنسيق الأمني واعتقالات أجهزة السلطة بحق طلبة الجامعات والأسرى المحررين.

وأوضحت أن المستوطنين اعتدوا على المزارعين في خربة مسعود جنوب غربي جنين، وأطلقوا مواشيهم بين أشجار الزيتون.

وأضافت اللجنة، أن المستوطنين اقتحموا منازل المواطنين وحطموا نوافذها وعلقوا علم الاحتلال على أحدها، في اعتداءات وصفت بالأعنف منذ بدء موسم قطف الزيتون.

وفي السياق، صعّدت قوات الاحتلال من اقتحاماتها اليومية لبلدات المحافظة، أبرزها قباطية، كفر راعي، اليامون، يعبد، وكفرذان، واعتقلت الشاب أحمد أبو دقة وعددًا آخر من المواطنين، ونفذت عمليات دهم وتحقيق ميداني داخل منازل الأسرى المحررين.

وحسب اللجنة، أصيبت آلية عسكرية بعبوة ناسفة أعدتها المقاومة في قباطية خلال مواجهات عنيفة شهدتها البلدة.

واعتدى جنود الاحتلال على شبان من قباطية ويعبد بالضرب المبرح، وألحقوا أضرارًا جسيمة بممتلكات الأهالي.

في حين واصلت جرافات الاحتلال عمليات التجريف والتخريب في شارع الغانم بمحيط مخيم جنين، وسط تحليق طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال ألقت قنابل على بلدة يعبد.

وفي موازاة ذلك، واصلت أجهزة أمن السلطة حملات اعتقال بحق طلبة الجامعات والأسرى المحررين.

وذكرت اللجنة الإعلامية أن أجهزة السلكة اختطفت الطالبين براء قصراوي ومصعب حنايشة ورئيس مجلس اتحاد الطلبة السابق عمر ساري، الذين لم يمضِ على الإفراج عنهم من سجون الاحتلال سوى أشهر قليلة.

ومددت أيضًا، اعتقال الأسير المحرر مهدي الحيفاوي 45 يومًا في سجن أريحا المركزي.

ومنذ بدء العدوان، ارتقى في جنين ومخيمها وبلداتها أكثر من 65 شهيدًا، بينهم 4 برصاص واعتداءات أمن السلطة.

وقالت اللجنة إن الاحتلال هجّر منذ بدء العدوان، كافة أهالي مخيم جنين وفرض حصار مطبق عليه، فيما تنصلت السلطة ومؤسساتها من توفير الخدمات الأساسية للأهالي المهجرين من منازلهم، وترفض دفع بدل إيجار للعائلات.

المصدر / وكالات