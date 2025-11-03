فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تصعيدٌ استيطانيٌ واعتقالات متواصلة.. 287 يومًا من العدوانِ على جنين

شيطنة المقاومة... لوم الضحية

الاحتلال يهدم منزلًا في بيت لحم

الصحة تُطلق حملة تطعيم للأطفال دون 3 سنوات بغزة

الكنيست يُصدِّق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين

"قضية فساد بالغة الخطورة".. شرطة الاحتلال تداهم مكاتب "الهستدروت" وتعتقل مسؤولين كبار

اكتشاف علمي: مضاد حيوي "خارق" بقوة تفوق المعهود بـ 100 مرة

"لم تحاول الانتحار.. كلُّ شيءٍ كان مُدبَّرًا".. تفاصيل جديدة حول قضية المدعية العسكرية "الإسرائيلية"

أصيب برصاصة متفجرة.. "دُغمش" يُصارع الموت على أسرَّة العلاج

عندما تصبح الكتابةُ أداةً لأجندة المموّل

ماجد الزبدة

عندما تصبح الكتابةُ أداةً لأجندة المموّل

03 نوفمبر 2025 . الساعة 11:49 بتوقيت القدس

حين تتحوّل مهاجمة المقاومة وتسفيه أحرارها إلى "طقس يومي" أو "قالب إعلامي" في كتابات ولقاءات بعض الصحفيين، يطرح ذلك تساؤلات عن الأجندات الخفيّة للممو.ّلين الذين استعبدوا أقلامهم وأفكارهم.

الأمر الأكثر غرابة أن كراهية المقاومة، خاصة التيارات الإسلامية منها، أصبحت جزءًا من هويتهم الفكرية والنفسية: إذا أبدعت المقاومة، شوهوا إنجازاتها، وإذا ضعُفت، شمتوا في قادتها، وإذا صمدت، سخّروا أقلامهم للطعن في ثباتها، وإذا أخطأت، بالغوا في شيطنتها.

تتضح المفارقة عند متابعة كتاباتهم: كل حدث سياسي، اقتصادي، أو اجتماعي يُعاد تفسيره لإلقاء اللوم على المقاومة، بينما تُغفَل مسؤولية المعتدين أو الفشل السياسي والاقتصادي للأنظمة المعنية.

في السياسة، تُحمَّل المقاومة سبب الهزيمة؛ في التنمية، سبب التخلّف؛ في الاقتصاد، سبب الأزمات والأسعار المرتفعة؛ وهكذا.

قلمهم الموهوب أضحى أداةً سفيهةً لخدمة أجندات مموّليهم، ولسانهم المبين أصبح سليطًا على أصحاب الحق لا المعتدين. مثالهم كمثل الحمار يحمل أسفارًا، وهبهم الله علمًا وإبداعًا، لكنهم اختاروا أن يكونوا من الجاهلين.

هذا الواقع يعكس خطورة الإعلام المموّل على الرأي العام، ويبرز الحاجة إلى وعي جماهيري يُفرّق بين الحقيقة والدعاية، وإلى دعم إعلام حرّ يستند إلى الحقائق والعدالة. فالمعركة ليست فقط على الأرض، بل أيضًا في الوعي والفكر، حيث تُصنَع الروايات وتُوجَّه العقول.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

مقالات اخرى للكاتب

الأكثر قراءة