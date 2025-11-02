"هند رجب" تطالب ألمانيا باعتقال ضابط إسرائيلي لارتكابه جرائم حرب

ترجمة عبد الله الزطمة

قدمت مؤسسة هند رجب (HRF)، وهي منظمة بلجيكية-فلسطينية تُعنى بملاحقة "مرتكبي جرائم الحرب من جنود الجيش الإسرائيلي"، مذكرة اعتقال إلى المدعي العام الاتحادي في ألمانيا بحق الجندي الإسرائيلي إلكانا فريدمان، قائد سرية سابق في لواء كفير.

ووفق ما نشر موقع "والا" اليوم الأحد، فإن المنظمة تتهم فريدمان، وكان أحد أبرز المشاركين في عمليات عسكرية بالضفة الغربية وقطاع غزة، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب قانون الجرائم في القانون الدولي الألماني (VStGB).

وقالت المنظمة، في بيان رسمي، إن فريدمان "شارك في إساءة معاملة أسرى فلسطينيين، وظهر في مقاطع مصوّرة يُمجّد فيها تلك الانتهاكات"، مشيرةً إلى أنه "عضو فاعل في منظمة الأمر 9، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات عام 2024 لعرقلتها وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضافت المحامية ميلاني شفايتزر، التي تمثل المنظمة، أن الشكوى تطالب بإصدار مذكرة توقيف أوروبية فورية بحق فريدمان، مؤكدة أنه "يتواجد حاليًا في برلين، حيث شارك مؤخرًا في فعالية إعلامية".

ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب رسمي من السلطات الألمانية بشأن الشكوى أو احتمال فتح تحقيق في القضية.

المصدر / فلسطين أون لاين