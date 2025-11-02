قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اقتحامات للمنازل وتنكيل بعدد من الفلسطينيين، في الوقت الذي نفذ فيه مستوطنون اعتداء تخريبيا جديدا استهدف مدرسة التحدي في خربة ابزيق شمال طوباس.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فتية تبلغ أعمارهم نحو خمسة عشر عاما من بلدة بيت أمر شمال المدينة، وهم: محمد خالد عوض، ومحمد منذر زعاقيق، ومعين محمد صبارنة، بعد مداهمة منازلهم وتقييدهم قبل نقلهم إلى معسكر جيش الاحتلال داخل مستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت عددا من الشبان، وهم: براء ولويل، إبراهيم داود، مجد أبو لبدة، وإيهاب الحارسي، فيما اعتقلت الشاب مصعب طلال أبو صالحة في مدينة نابلس بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، كما استولت على مركبته في محيط مدرسة كمال جنبلاط بحي رفيديا.

أما في جنين، فقد اقتحم جيش الاحتلال بلدة كفر راعي، وداهم منزل الأسير المحرر عزام ذياب، كما احتجز عددا من الفلسطينيين داخل منزل الأسير بلال ذياب، محولا المكان إلى مركز تحقيق ميداني.

وفي طوباس، هاجم مستوطنون فجر اليوم مدرسة التحدي في خربة ابزيق، ودمروا محتوياتها، واقتلعوا أبوابها، وسرقوا أجهزة الحواسيب، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة استهدافات متكررة تطال المؤسسات التعليمية في المنطقة.

وقال مدير التربية والتعليم في طوباس عزمي بلاونة، إن المستوطنين نفذوا عملية تخريب واسعة في المدرسة التي تضم نحو 30 طالبا وكادرا تعليميا، مشيراً إلى أن المدرسة تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات تهدف إلى تعطيل العملية التعليمية في المنطقة.

واستنكر بلاونة هذا الاعتداء، مؤكدا أنه يأتي ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى تهجير السكان واستهداف الوجود الفلسطيني في الأغوار الشمالية، مشددا على أن هذه الاعتداءات تتم بحماية ورعاية من جيش الاحتلال .

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية من الجيش والمستوطنين خلال عامي الإبادة في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 1063 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 1600 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين