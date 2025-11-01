12 مركبة عسكرية لجيش الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، انتهاكاتها لسيادة سورية وتوغلت في ريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، عبر 12 عربة عسكرية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن "دورية عسكرية إسرائيلية مكونة من 12 عربة عسكرية وناقلات جند وسيارات جيب، توغلت في محيط قرية أوفانيا، وصولًا إلى التل الأحمر في ريف القنيطرة الشمالي".

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السورية بشأن طبيعة هذا التوغل وما نتج عنه، إلا أن دمشق أدانت مرارا الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادتها، مؤكدة التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت سلطات الاحتلال انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، حيث اشتكى السوريون هناك من توغلات الاحتلال نحو أراضيهم الزراعية ومصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة القائمة لم تشكل أي تهديد لإسرائيل، توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل أراضي سورية وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

المصدر / فلسطين أون لاين