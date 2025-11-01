مخطط إسرائيلي لبناء 2006 وحدات استيطانية جديدة في الضفة

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم السبت، عن نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي دراسة بناء 2006 وحدة استيطانية جديدة، عبر جلستين لما يسمى بـ"مجلس التخطيط الأعلى"، لمناقشة خطط بناء تخص ثماني مستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأوضح رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، في بيان صحفي، أن الجلسة الأولى ستعقد في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وستخصص لمناقشة أربعة مخططات صغيرة لصالح مستوطنة "جفعات زئيف" المقامة على أراضي قرية الجيب شمال غربي القدس.

أما الجلسة الثانية، المقررة في الخامس من الشهر نفسه، فستتناول مخططات توسعية كبيرة تشمل مستوطنات: "جفعات زئيف" في القدس، و"أفني حيفتس" و"عناف" في محافظة طولكرم، و"كفار تفوح"، و"عيتس إفرايم" في محافظة سلفيت، و"روش تسوريم" في بيت لحم، و"متسبي يريحو" في أريحا والأغوار، و"جيني موديعين" في رام الله والبيرة.

وبيّن شعبان أن المخططات الجديدة تشمل إنشاء ثلاثة أحياء استيطانية كبيرة في مستوطنات "أفني حيفتس" و"عناف" بطولكرم، و"روش تسوريم" الواقعة ضمن تكتل غوش عتصيون المقام على أراضي محافظة بيت لحم.

وأضاف أن الاحتلال يخطط لبناء الوحدات الجديدة على مساحة تقدّر بـ1072 دونماً من أراضي الفلسطينيين، مشيراً إلى أن مستوطنات مثل "كفار تفوح" (سلفيت)، و"عناف" وأفني حيفتس" في طولكرم، و"متسبي يريحو" في الأغوار، حصلت على مخططات توسعة ضخمة ضمن الخطة الجديدة.

وأكد شعبان أن هذه الخطط تمثل تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي ولـقرارات الأمم المتحدة التي جرّمت الاستيطان، ومنها قرار الجمعية العامة رقم 10/24-S الداعي إلى إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال دون تأخير، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي نفى أي شرعية للمستوطنات، إضافة إلى مواقف المنظمات الحقوقية والدولية الرافضة للاستعمار الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الجهات التخطيطية الإسرائيلية، منذ العدوان على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، درست 355 مخططاً هيكلياً لإقامة 37415 وحدة استيطانية على مساحة 38551 دونماً، تمت المصادقة على 18801 وحدة منها، فيما جرى إيداع 18614 وحدة جديدة قيد التنفيذ.

ولفت إلى أن محافظة القدس تصدرت المخططات بـ 148 مخططاً هيكلياً (44 خارج حدود بلدية الاحتلال و104 داخلها)، تلتها بيت لحم بـ51 مخططاً، وسلفيت بـ48، ورام الله والبيرة بـ38، وقلقيلية بـ20، ونابلس بـ19، إلى جانب محافظات أخرى شهدت نشاطاً استيطانياً متزايداً.

المصدر / فلسطين أون لاين