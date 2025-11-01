القسَّام تؤكِّد جهوزيّتها لاستخراج جُثث الأسرى وتكشف تفاصيل جديدة حول تسليم الأمس

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس- جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى العدو داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف.

وطالبت كتائب القسام في تغريدات مهمة، اليوم السبت، الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال كافة الجثث في وقت متزامن.

وقالت "قمنا بالأمس وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية لكن العدو رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها".

وأضافت "قمنا بتسليمها لقطع الطريق على ادعاءات العدو".

وأمس الجمعة، كانت وسائل إعلام عبرية قد أعلنت أمس أن "إسرائيل" تسلمت من الصليب الأحمر رفات 3 أسرى "إسرائيليين".

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن الرفات تم نقلها للفحص في معهد الطب الشرعي.

وأشارت القناة الـ13 العبرية إلى أن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها لا تعرف هوية الجثث، واقترحت أن يقوم الاحتلال بفحصها.

والخميس، سلّمت حماس رفات أسيرين من غزة إلى الاحتلال عبر الصليب الأحمر، وهما عميرام كوبر، وساهر باروخ، بعد التعرف عليهما رسميا من جانب السلطات الإسرائيلية.

وسلمت حماس منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 20 أسيرًا إسرائيليًا حيًا، ورفات 19 أسيرًا من أصل 28.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وتربط "إسرائيل" بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد الحركة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة، وعدم توفر الآليات والتجهيزات المناسبة للبحث.

المصدر / فلسطين أون لاين