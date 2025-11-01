مستوطنون يعتدون على المزارعين ويجبرونهم على مغادرة أراضيهم جنوب نابلس

اعتدى مستوطنون اليوم السبت، على عدد من المزارعين وأجبروهم على ترك أراضيهم قرب قرية بورين جنوب نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن عددا من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا على المزارعين الفلسطينيين وطردوهم من أراضيهم قرب قرية بورين جنوب نابلس.

ووفقًا لبيانات فلسطينية رسمية، بلغ عدد المستوطنين الذين يستولون على أراض فلسطينية في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2024، نحو 770 ألف مستوطن.

وخلال العامين الماضيين، نفذ المستوطنون 7154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة تسببت في استشهاد 33 مواطنًا، وتهجير 33 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا، كما أقاموا 114 بؤرة استيطانية، وفق معطيات الهيئة.

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، صعد "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 1062 فلسطينيًا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين