الأورومتوسطي: "إسرائيل" تعتقل موظفًا في "يونيسف" وتمنع دخول مساعداتها لغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة ممنهجة ضد المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، بعد اعتقال أحد موظفي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنع دخول مساعداتها الإنسانية.

وقال المرصد، في بيان صحافي، إن فريقه الميداني وثّق اعتقال جيش الاحتلال للموظف الأممي رائد العفيفي (45 عامًا) من معبر كرم أبو سالم، يوم الخميس، أثناء مزاولته مهامه، رغم وجوده في المكان بتنسيق مسبق مع السلطات الإسرائيلية.

وأوضح المرصد أن الاحتلال طلب من "يونيسف" سحب شاحناتها وبضائعها من المعبر قبل يوم واحد من الحادثة، ثم أصدر قرارًا يقضي بمنع دخول المساعدات التابعة لها.

وذكر البيان أن الشاحنات كانت تحمل معدات طبية مخصصة لتشغيل المستشفيات شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى تطعيمات للأطفال حديثي الولادة ومكملات غذائية ضرورية للحد من سوء التغذية المنتشر في القطاع.

وأكد المرصد أن هذه الإجراءات تمثل عرقلة متعمدة لجهود الإغاثة الإنسانية واستهدافًا مباشرًا لإحدى أهم وكالات الأمم المتحدة التي تواصل العمل في ظل ظروف قاسية لتوفير المساعدات للأطفال والمرضى.

وأشار إلى أن استهداف "يونيسف" يأتي ضمن نهج واسع تتبعه إسرائيل للتضييق على المنظمات الدولية والأممية العاملة في غزة، بهدف إنهاء وجودها وإسكات الشهود الدوليين على جرائم الحرب التي تُرتكب بحق المدنيين.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان حماية العاملين في المنظمات الإنسانية وتأمين حرية وصول المساعدات إلى السكان المحاصرين.

وختم المرصد بالتأكيد على أن على إسرائيل وقف جميع الإجراءات التي تهدف إلى تجويع السكان وإسكات الأصوات الدولية التي توثق ما يجري في قطاع غزة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يعني تحويل غزة إلى "منطقة معزولة من دون شهود".