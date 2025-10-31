قاسم: تصريحات المستشار الألمانيِّ تواطؤ وتبرير لحرب الإبادة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الجمعة، أن تصريحات المستشار الألماني التي برر فيها استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة لمدة عامين، تؤكد من جديد حجم الدعم الألماني على المستويين السياسي والعسكري لحرب الإبادة على غزة.

ودعا قاسم المستشار الألماني إلى التوقف عن الانحياز الكامل لعدوان الاحتلال، والكف عن محاولة تبرير جرائم الإبادة التي ارتكبها، مطالباً إياه بالالتحاق بموقف الضمير العالمي الذي أدان الجرائم الإسرائيلية.

وكان المستشار الألماني، قد صرح بالقول إن "إسرائيل" استخدمت حق الدفاع عن نفسها وأن الحرب في غزة ما كانت ستستمر لو أطلقت حركة حماس صراح الأسرى "الإسرائيليين" مبكرًا، وهو ما أثار حفيظة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء مشترك بينهما.

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس الداعمة لإسرائيل، وذكّره بالعدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين في غزة، متسائلاً إذا كانت ألمانيا لا ترى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة بين أردوغان وميرتس، حيث أكد الرئيس التركي أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد نحو 60 ألف مدني فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، مشددًا على أن هذه الجرائم تستدعي تدخل المجتمع الدولي لوضع حد للإبادة الجماعية والتجويع الذي يواجهه سكان غزة.