عشرات الآلاف يؤدُّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، متحدّين القيود المشددة التي فرضتها شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" على المصلين القادمين إلى المسجد.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت الخناق في البلدة القديمة من القدس، وقرب بابي الأسباط، والعامود، ونصبوا عددا من الحواجز، وأوقفت الشبان، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

واعتقلت شرطة الاحتلال الشاب مجدي العباسي، من ساحات المسجد الأقصى.

وأطلقت فعاليات وشخصيات مقدسية دعوات لتكثيف الحشد والرباط في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وشددت الدعوات على أن الرباط في الأقصى يعكس وحدة الموقف الشعبي في الدفاع عن المقدسات، داعية إلى استمرار الزخم الجماهيري في مواجهة الانتهاكات المتصاعدة بحق المدينة المقدسة وسكانها.

وتفرض قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، خاصة الشبان، من خلال الحواجز المنتشرة على مداخل البلدة القديمة وبوابات المسجد، في محاولة لتقليص أعداد الوافدين.

