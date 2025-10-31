مجمع ناصر الطبي يتسلَّم جثامين 30 شهيدًا أفرج عنهم الاحتلال

سلّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دفعة جديدة من جثامين الأسرى الفلسطينيين إلى وزارة الصحة بغزة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي عن وصول 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين أفرج عنهم الاحتلال "الإسرائيلي"، ضمن صفقة وقف إطلاق النار.

وخلال الأيام الماضية، سلَّم الاحتلال "الإسرائيلي" جثامين الشهداء الأسرى، الذين اختطفهم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، ووثق المكتب الإعلامي الحكومي آثار شنق وحبال واضحة على أعناق عدد من الجثامين، وإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جداً، ما يؤكد عمليات إعدام ميداني متعمد".

كما وثّق أيدٍ وأقدام مربوطة بمرابط بلاستيكية، في مشهد يوثق عمليات تقييد قبل القتل، وعيون معصوبة وملامح تشير إلى تعرض الضحايا للاعتقال قبل إعدامهم.

وأكد المكتب الحكومي أن هناك جثامين سُحقت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية في انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية، مشيرا الى أن آثار تعذيب جسدي شديد واضحة على العديد من الجثامين، بما في ذلك كسور وحروق وجروح غائرة.

وشدد على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، وتؤكد أن الاحتلال استخدم سياساته الإجرامية في القتل خارج نطاق القانون والتصفية الجسدية للمعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.

ودعا المكتب الحكومي إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة عاجلة للتحقيق في هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال، ومحاسبة قادته على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

ووفق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تسلم سلطات الاحتلال مقابل كل جثة أسير إسرائيلي، 15 جثمانا فلسطينيا. وتواصل فصائل فلسطينية بقطاع غزة، البحث عن جثامين أسرى إسرائيليين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي على مدى عامي حرب الإبادة الجماعية.





المصدر / فلسطين أون لاين