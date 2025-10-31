فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 شهداء وإصابات باستهدافات الاحتلال على قطاع غزة

حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

هل ستسلّم حماس سلاحها؟

هزيمةٌ مفاجئةٌ في الانتخابات.. أبرز داعمي "إسرائيل" في هولندا يخسر مقابل حزبٍ يدعو لمقاطعتها

جثامين الشهداء في حالة مهينة.. انتهاك للقوانين والأعراف الدولية يستدعي تحقيقًا أمميًّا عاجلًا

طقس فلسطين اليوم الجمعة 31 أكتوبر

أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الجمعة 31 أكتوبر

بعد منعها "نكهة غزة"... مؤسس "بن آند جيري" يتحدى "يونيليفر"

وداعًا محمد المنيراوي.. قلمٌ قاوم حتى النهاية

"فلسطين" تقيم بيت عزاء في استشهاد الزميل "المنيراوي"

"خروقات متواصلة لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار"

محدث 3 شهداء وإصابات باستهدافات الاحتلال على قطاع غزة

31 أكتوبر 2025 . الساعة 09:31 بتوقيت القدس
...
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة "إسرائيلية" على غزة

ارتقى ثلاثة شهداء، صباح اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال على قطاع غزة، في وقت تتواصل الخروقات "الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مع استمرار تنفيذ غارات وإطلاق نار من آليات الاحتلال ومسيّراته بعدة مناطق في القطاع.

واستشهد، الشاب حمدي أحمد البريم جراء قصف "إسرائيلي" استهدف منزله يوم أمس في حي مصبّح ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس، والآخر مجهول الهوية أصيب برصاص الاحتلال في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وارتقى شهيد ثالث وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال المدفعي وإطلاق النار في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال خلال الليلة الماضية عمليات نسف لمنازل شرق مدينة غزة وشرق خان يونس، سُمع على أثرها دوي انفجارات ضخمة، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار قبالة سواحل مدينة غزة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء 211، فيما وصل إجمالي الإصابات 597، بينما بلغ إجمالي الانتشال 482.

ويسري حاليًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق، تواصل "إسرائيل" شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة بشكل شبه يومي، كما تواصل تقييد دخول المساعدات وتغلق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة