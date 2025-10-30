فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

100 نعش... غزَّة تصحو على أهوال من الإبادة

القسَّام تعتزم تسليم جثَّتين لأسيرين "إسرائيليِّين" اليوم

من ميادين التَّوثيق إلى علياء الشَّهادة.. صحيفة "فلسطين" ترثي شهيدَ الكلمةِ الحُرَّة

ابن خلدون والأخلاق في زمن الحرب: مقاربة في علم النفس الاجتماعي للحرب والفساد الأخلاقي

حزب الله يصدر بيانًا حول العدوان الإسرائيلي على بلدة بليدا.. هذا ما جاء فيه

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديّة

فيديو " اغتصاب أسير فلسطينيّ " يفجِّر أزمةً جديدةً في "إسرائيل".. ما القصة؟

أبو سلمية: 350 ألف مريض يعانون نقص العلاج في قطاع غزَّة

277 يومًا من العدوان على طولكرم: تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة وتدميرٌ متواصل للبنية التّحتية

هروب من المسؤولية: نتنياهو يخطط لتحييد لجنة التحقيق في فشل 7 أكتوبر

القسَّام تعتزم تسليم جثَّتين لأسيرين "إسرائيليِّين" اليوم

30 أكتوبر 2025 . الساعة 15:27 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، أنها تعتزم تسليم جثماني أسيرين من أسرى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.

وقالت الكتائب، في بيان مقتضب، إن عملية التسليم ستجري عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت غزة، وذلك في ظل عمليات بحث وإنقاذ ميدانية تنفذها فرقها المتخصصة في المناطق التي تعرضت للقصف.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، سلّمت حركة حماس حتى الآن جثامين 16 أسيرًا إسرائيليًا وأفرجت عن 20 أسيرًا حيًّا، فيما يتبقّى 12 جثمانًا يجري العمل على تحديد مواقعها وانتشالها.

وأوضحت حركة حماس في وقت سابق أن عمليات استعادة الجثث الإسرائيلية تستغرق وقتًا بسبب الأوضاع الميدانية المعقدة في غزة، لافتة إلى أن بعض الجثامين مدفونة في أنفاق دمّرها الاحتلال أو ما زالت عالقة تحت أنقاض المباني التي قصفها الجيش الإسرائيلي، في حين تمنع إسرائيل إدخال المعدات اللازمة لتسريع عمليات البحث والانتشال.

تجري هذه الجهود وسط واقع إنساني مأساوي خلفته حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفًا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير أكثر من 90% من البنية التحتية في القطاع، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة