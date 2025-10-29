الإغاثة الطبية بغزة: فقدان 40% من مرضى الكلى

حذّرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة من تدهور غير مسبوق في الأوضاع الصحية للمرضى، مؤكدة أن القطاع الصحي يعيش "كارثة حقيقية" في ظل الحصار المستمر ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وقال مدير الجمعية د. محمد أبو عيشة، في تصريحات متلفزة، الأربعاء، إن القطاع فقد نحو 40% من مرضى الكلى نتيجة توقف خدمات الغسيل ونفاد الأدوية اللازمة لعلاجهم، مشيراً إلى أن آلاف المرضى الآخرين يواجهون المصير ذاته ما لم يتم التدخل العاجل.

وأضاف أن هناك نحو 350 ألف مريض بالسكري في غزة لا يتلقون أي متابعة طبية منتظمة بسبب شحّ الأدوية وتعطل الأجهزة ونقص الكوادر المتخصصة.

ودعا مدير الجمعية إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بخروج المرضى للعلاج خارج القطاع، مشدداً على أن استمرار الأوضاع الحالية يعني "تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".

