فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"كاتس" يوقِّع أمرًا بمنع الصَّليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين

إصابة مواطن بكسور جراء اعتداءات المستوطنين جنوب نابلس

150 كاتبًا يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها لـ"إسرائيل"

الصحة: 211 شهيدًا في خروقات الاحتلال على قطاع غزة

104 شهداء وإصابات في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزَّة

مركز حقوقي: جرائم الاحتلال في غزَّة خلال السَّاعات الماضية استخفافٌ سافر بحياة المدنيين

الدفاع المدني: استمرار جرائم الاحتلال في ظل صمت العالم سقوطٌ أخلاقيٌّ وإنسانيٌّ لا يُغتفر

المنظمات الأهلية: الاحتلال يؤكِّد عزمه تدمير ما تبقى من غزَّة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

الفصائل الفلسطينية: عدوان الاحتلال على غزَّة انتهاكٌ فاضح للاتِّفاق وعلى الوُسطاء التَّحرُّك الفوري

"الجهاد": على الوسطاء اتِّخاذ موقف حازم تجاه خروقات الاحتلال المُتكرِّرة

"كاتس" يوقِّع أمرًا بمنع الصَّليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين

29 أكتوبر 2025 . الساعة 13:19 بتوقيت القدس
...
ظروف قاسية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال

أعلن مكتب وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، توقيع الأخير أمرًا بمنع ممثلي اللجنة الدولية لـ "الصليب الأحمر" من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال "كاتس" في تصريح صدر عن مكتبه اليوم الأربعاء: "التقارير التي عُرضت علي تشير بوضوح إلى أن السماح بهذه الزيارات قد يشكل مساسًا خطيرًا بأمن الدولة".

وأردف: "وقعت أمرا يمنع زيارة الصليب الأحمر سجونا يحتجز فيها أسرى فلسطينيون بمن فيهم مشاركون في هجوم 7 أكتوبر".

ويشمل القرار أسرى قوات النخبة التابعة للمقاومة في سجن "سديتمان" سيء السمعة. وبحسب وزارة جيش الاحتلال ، فإن الأمر سيطبق على أي شخص مسجون بموجب تعريف "المقاتل غير الشرعي".

ويعني الأمر منع الزيارات عن آلاف الأسرى الواردة أسماؤهم في قائمة سرية مرفقة بالأمر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #الحرب على غزة #أسرى غزة #سدي تيمان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة