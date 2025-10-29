"كاتس" يوقِّع أمرًا بمنع الصَّليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين

أعلن مكتب وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، توقيع الأخير أمرًا بمنع ممثلي اللجنة الدولية لـ "الصليب الأحمر" من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال "كاتس" في تصريح صدر عن مكتبه اليوم الأربعاء: "التقارير التي عُرضت علي تشير بوضوح إلى أن السماح بهذه الزيارات قد يشكل مساسًا خطيرًا بأمن الدولة".

وأردف: "وقعت أمرا يمنع زيارة الصليب الأحمر سجونا يحتجز فيها أسرى فلسطينيون بمن فيهم مشاركون في هجوم 7 أكتوبر".

ويشمل القرار أسرى قوات النخبة التابعة للمقاومة في سجن "سديتمان" سيء السمعة. وبحسب وزارة جيش الاحتلال ، فإن الأمر سيطبق على أي شخص مسجون بموجب تعريف "المقاتل غير الشرعي".

ويعني الأمر منع الزيارات عن آلاف الأسرى الواردة أسماؤهم في قائمة سرية مرفقة بالأمر.

المصدر / فلسطين أون لاين