150 كاتبًا يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها لـ"إسرائيل"

أعلن أكثر من 150 كاتبا يساهمون في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مقاطعة قسم الرأي فيها احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التغطية المتحيزة" لأخبار الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.

فقد قرر الكتاب التوقف عن النشر في الصحيفة الأمريكية بسبب أسلوبها في تغطية الأحداث في غزة، قائلين إن خطوتهم كانت ردًا على انحياز الصحيفة إلى الرواية الإسرائيلية.

ودعا الكُتّاب إدارة صحيفة نيويورك تايمز إلى "مراجعة التحيز ضد الفلسطينيين ووضع معايير تحريرية جديدة لتغطية الشؤون الفلسطينية".

كما طالبوا هيئة تحرير نيويورك تايمز بالدعوة إلى فرض حظر أسلحة أمريكي على إسرائيل.

وفي رسالة مشتركة، قال الكتاب: "حتى تتحمل صحيفة نيويورك تايمز المسؤولية عن تغطيتها المتحيزة وتلتزم بالتغطية الصادقة والأخلاقية للحرب الأميركية الإسرائيلية على غزة، فإن أي "تحد" مفترض لغرفة الأخبار أو هيئة التحرير في شكل مقال هو في الواقع إذن لمواصلة هذا الإهمال".

وأضافوا: "فقط من خلال حجب عملنا يمكننا أن نشن تحديًا فعالًا للسلطة المهيمنة التي استخدمتها الصحيفة منذ فترة طويلة لتبييض أكاذيب الولايات المتحدة وإسرائيل".

