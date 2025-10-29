الدفاع المدني: استمرار جرائم الاحتلال في ظل صمت العالم سقوطٌ لا يُغتفر

قال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب في أقل من 12 ساعة مجازر مروعة بحق المدنيين في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 100 مواطن، من بينهم حوالي 35 طفلاً، وذلك في جرائم موثقة تضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة ضد شعبنا.

وندد الدفاع المدني في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، ارتكاب هذه المجازر أمام أعين الوسطاء والمجتمع الدولي، الذي يظل صامتاً وعاجزاً عن اتخاذ أي خطوات فعلية لوقف هذا النزيف المستمر للدم الفلسطيني الذي يتواصل منذ أكثر من سنتين.

وأكد، أن فرق الدفاع المدني لم تتوقف عن أداء واجبها الإنساني، حيث تستمر في عمليات الإنقاذ وانتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، على الرغم من النقص الحاد في الإمكانيات.

وأشار إلى أن الفرق لا تزال تبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى المواطنين العالقين تحت الأنقاض، بينما تعاني المستشفيات من اكتظاظ الجرحى والمصابين بحالات حرجة، في ظل ظروف مأساوية ونقص حاد في المستلزمات الطبية والوقود.

وأضاف، أنَّ "ما يحدث في غزة اليوم يمثل عاراً على الإنسانية، ويبرز أن المجتمع الدولي أصبح متواطئاً بصمته في هذه الانتهاكات".

وطالب الدفاع المدني بوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة، مشددًا على ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة تسمح بإدخال الوقود والمعدات والاحتياجات الأساسية لعمل طواقم الإنقاذ والمستشفيات.

كما دعا لتوفير حماية دولية للمدنيين وطواقم الإنقاذ والفرق الطبية وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وشدد على ضرورة إطلاق حملة دولية عاجلة لإعادة تأهيل البنية التحتية الإنسانية في غزة لضمان استمرار الخدمات الأساسية للسكان المتضررين.

وأوضح الدفاع المدني، أنَّ استمرار هذه الجرائم في ظل صمت العالم يعد سقوطاً أخلاقياً وإنسانياً لا يُغتفر.مؤكدًا على استمرار عمله الإنساني رغم التحديات الكبيرة، والتزامه بخدمة شعبنا حتى آخر لحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين