100 شهيد وإصابات في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزَّة

ارتقى شهداء وأصيب آخرون، جراء خرق الاحتلال "الإسرائيلي" اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن قطاع غزة شهد ليلةً عصيبة ودامية جراء قصف الاحتلال المتواصل على كافة مناطق القطاع، في انتهاك واضح وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت وزارة الصحة إلى ارتقاء 100 شهيد جراء الاستهدافات "الإسرائيلية" لمناطق عدة في القطاع منذ ليلة أمس.

وأوضحت، أنَّ أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع لوجود حالات خطرة واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وأفادت مصادر محلية، صباح اليوم الأربعاء، بارتقاء 7 شهداء وإصابة العشرات بقصف الاحتلال عائلة نازحة في مبنى الجمعية الكويتية خلف محطة فارس قرب الجامعات في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرة دامية ، أدت لارتقاء 18 شهيدًا بينهم أطفال ونساء عقب قصفه منزلاً يعود لعائلة عائلة أبو دلال في مخيم النصيرات، إلى جانب عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما ارتقى 5 شهداءفي قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع روني بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى 4 شهداء وأصيب عدد آخر، جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في مخيم ارض إنسان شرقي مستشفى شهداء الأقصى.

واستشهدت طفلة في قصف استهدف منزلًا لعائلة أبو شرار في بلوك 7 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرين باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط شارع حميد بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما استشهد 4 آخرون، جراء انفجار مسيرة انتحارية في خيمة تؤوي نازحين في ساحة بلدية مدينة ديرالبلح وسط مدينة ديرالبلح.

كما ارتقى شهيدان في قصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة السعافين جنوب ابو صرار غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية على منزل لعائلة عيد في بلوك 3 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة عويضة في محيط مسجد الرضوان بحيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وواصلت الزوارق الحربية والدبابات "الإسرائيلية" قصف ساحل ومواصي مدينة رفح جنوبي القطاع، في وقت تتجدد فيه الغارات الجوية على مناطق متفرقة بمدينتي غزة وخان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين