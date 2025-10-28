خرق متجدِّد للهدنة... شهداء ومصابون في سلسلة غارات "إسرائيليَّة" على غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خرقٍ جديدٍ لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي أحدث التطورات، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، استشهاد 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين في حصيلة أولية لقصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

وأوضحت مصادر صحفية، أن هناك عدد من الشهداء الأطفال وإصابات في استهداف الاحتلال منزلاً مكون من 3 طبقات لعائلة "البنا" شرق مسجد عبد الله عزام في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة

وفي أبرز التطورات الميدانية

أفاد الإسعاف والطوارئ في غزة بوصول مصابين في قصف إسرائيلي لمركبة مدنية شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فيما ذكرت مصادر أخرى غير رسمية، بارتقاء 5 شهداء في قصف مركبة مدنية في شارع القسام في خان يونس.





فيما أعلن مصدر في مستشفى العودة، إصابة مواطنين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال ثلاث غارات على مدينة غزة، بينها غارة استهدفت الساحة الخلفية لمستشفى الشفاء، فيما استهدفت غارة أخرى مخيم الشاطئ غرب المدينة.

وبينت المصادر، أن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية مكثفة على مناطق غربي مدينة غزة، تزامنًا مع قصف بعدد من صواريخ الاستطلاع على محيط مجمع الشفاء الطبي في المدينة.

ونفذ غارة جديدة شرقي مدينة غزة، أعقبها تجدد القصف الجوي والمدفعي في المناطق ذاتها، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع.

ويأتي ذلك، بعد إعلان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه وجّه القيادة العسكرية إلى تنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور، عقب ادعاء الاحتلال أن حركة حماس خرقت الاتفاق عبر تسليم أشلاء أسيرٍ قُتل قبل عامين، إضافة إلى زعم إطلاق نار على قوة إسرائيلية في رفح.

بالمقابل، أعلنت كتائب القسام تأجيل الإفراج عن جثة أسير إسرائيلي عثر عليها اليوم في نفق جنوبي القطاع "بسبب خروقات الاحتلال"، بعد أن كان من المقرر أن تسلمها مساء اليوم؛ وقالت إن أي تصعيد إسرائيلي "سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه".

وتتواصل وتتصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما تسفر عن أعداد من الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الإعلام الحكومي، استشهاد 94 فلسطينيا وإصابة 344 آخرين في 125 خرقا من الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريان "اتفاق غزة" في 11 أكتوبر الجاري..

وأفاد المكتب الحكومي -في بيان- بتسجيل 52 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و9 عمليات توغل للآليات الإسرائيلية داخل الأحياء السكنية متجاوزا ما يُعرف بالخط الأصفر.

والخط الأصفر هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن حصيلة الضحايا الفلسطينيين ارتفعت إلى 68 ألفا و531 شهيدا و170 ألفا و402 جرحى منذ بداية الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.