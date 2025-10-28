حماس: الاحتلال يعرقل عمليَّات البحث عن جثث الأسرى في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بعرقلة عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير في حماس لشبكة CNN إن إسرائيل رفضت السماح لفرق مشتركة من حماس والصليب الأحمر بالبحث في مناطق شرق غزة الخاضعة للاحتلال، مشيرًا إلى أن "إسرائيل"تضع عمدًا عراقيل أمام جهود البحث عن جثث جنودها في غزة".

ودعا المسؤول الوسطاء والأطراف الضامنة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه العقبات التي يضعها الاحتلال ومحاولاته لتضليل الرأي العام.

وفي وقت سابق، قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ الاحتلال يرفض دخول طواقم الصليب الأحمر والمقاومة لشرق غزة بحثًا عن جثث أسرى الاحتلال، مؤكدًا أنَّ الاحتلال يختلق أكاذيب بشأن الجثث لتنفيذ نيات عدوانية، داعيًا الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، سلّمت حركة حماس حتى الآن جثامين 18 أسيرًا إسرائيليًا وأفرجت عن 20 أسيرًا حيًّا، فيما يتبقّى 12 جثمانًا يجري العمل على تحديد مواقعها وانتشالها.

وأكدت الحركة أن الهدف هو إغلاق ملف الأسرى بالكامل ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، لكنها شددت على أن الدمار الواسع في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية يجعل عملية البحث معقدة وبطيئة.

تجري هذه الجهود وسط واقع إنساني مأساوي خلفته حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفًا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير أكثر من 90% من البنية التحتية في القطاع، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.