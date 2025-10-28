مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلمودية

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، عقب اقتحامه بحماية أمنية مُشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية، إن 460 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة "باب المغاربة"، مشيرةً إلى أن من بينهم 350 طالبا يهوديا من طلبة المعاهد الدينية المتطرفة.

وتعمل الجماعات الاستيطانية المتطرفة على حشد أعداد كبيرة من المستوطنين بهدف تحقيق رقم قياسي جديد في الاقتحامات، وفرض الطقوس التلمودية داخل باحات الأقصى، في خطوة خطيرة تسعى إلى تكريس وقائع تهويدية جديدة في الحرم الشريف.

ويأتي هذا التحشيد في إطار مساعٍ ممنهجة لطمس الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس، وتزييف الرواية الحقيقية، بما يهدد السيادة الإسلامية على المسجد الأقصى ويفتح الطريق أمام مزيد من الاعتداءات على مكانته الدينية.

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في الرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين