فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مليشيات أبو شباب.. وجه آخر للحرب على غزة

يتلقيانِ العلاج على سريرَيْن مُتباعدَيْن.. لغمٌ حربي يَختطفُ حياة التوأميْن الشرباصي

خبراء يحذرون من الحملات الإعلامية ويقدمون إستراتيجيات لمواجهة التضليل

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ولاية باليكسير التركية

حماس تنْفي علمها بمواقع جُثث الأسرى وتؤكد: ملتزمون بإتمام المرحلة الأولى من الاتِّفاق

بلدية غزة: أكثر من ربع مليون طنّ نفايات تهدّد السكان في مناطق مختلفة بالقطاع

الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين بغارةٍ جويَّة غرب جنين

خوف دائم في إسرائيل.. ماذا حدث بعد 7 أكتوبر؟

بلديّة غزّة: ربع مليون طنّ نفايات تهدّد السكان

ترامب يغلق أحد أبواب عودته إلى السلطة في 2028.. ويبقي احتمالاً مفتوحًا

الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في الضفة الغربية

28 أكتوبر 2025 . الساعة 08:59 بتوقيت القدس
...
اعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت مخيم الجلزون شمال رام الله، وعدة مناطق في نابلس والخليل، تخللها اقتحام منازل وتخريب واسع في المحتويات.

ففي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال المدينة، واعتقلت كلا من: مهند زبيدي، ونجله الطفل آدم زبيدي، ومجد معتصم قطامي، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى شبتين ودير أبو مشعل غرب رام الله وجفنا شمالها، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات هناك.

وفي محافظة نابلس: نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في عدة مناطق من المدينة ومحيطها، شملت: يحيى النادي من مخيم عسكر الجديد، وهاني أبو مصطفى من مخيم بلاطة، وأرقم عاطف حنني وعدي سليم حنني من بيت فوريك شرق نابلس، بالإضافة إلى اعتقال الشاب عميد عماد محمود شعار من الحي النمساوي في المدينة.

وفي محافظة الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة صوريف شمال المدينة، وهما: رضا أحمد مصطفى الهور وربيع منتصر القاضي.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #ضم الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة