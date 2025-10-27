الصحة: 93 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار في غزَّة

فلسطين أون لاين

27 أكتوبر 2025 . الساعة 13:13 بتوقيت القدس
أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ  8 شهداء انتشال، و 13 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء: 93، فيما وصل إجمالي الإصابات: 337، وبلغ إجمالي الانتشال: 472.

وذكرت وزارة الصحة، أنه تم التعرف حتى الآن على 72 جثمان من أصل 195 جثمانًا، من الجثامين المفرج عنها و التي تم استلامها من قبل الاحتلال.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 68,527 شهيدًا 170,395 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

