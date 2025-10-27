نادي الأسير: الاحتلال اعتقل الليلة الماضية 40 مواطناً من الضّفة بما فيها القدس

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شّنت منذ مساء أمس حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة طالت 40 مواطناً على الأقل من الضّفة بما فيها القدس، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني على محافظات، رام الله، أريحا، سلفيت، نابلس، الخليل، بيت لحم، وطولكرم، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة.

وكان من بين المعتقلين الليلة الأسير المحرر الشيخ جمال محمد الطويل (62 عاماً) من مدينة البيرة/رام الله، والذي يعد من أبرز المعتقلين الإداريين، حيث أمضى أكثر من 18 عاما في السجون الإسرائيلية، تعرض خلالها لظروف اعتقال قاسية، بما في ذلك التعذيب الممنهج والتنكيل والحرمان من الرعاية الطبية.

وبحسب رواية عائلته قام جنود الاحتلال خلال عملية اعتقاله بالاعتداء على اثنين من أبنائه، وتقييدهما، قبل اعتقاله.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسير الطويل واجه الاعتقال الإداري بشكل متكرر منذ عام 1989، حيث أمضى فترات طويلة دون تهم محددة، كان آخرها في عام 2023 والذي أمضى خلالها 15 شهراً، قبل الإفراج عنه في شهر يناير من العام الجاري ضمن صفقة التبادل.

يذكر أن الأسير الطويل يعاني اليوم من وضع صحي صعب نتيجة الظروف القاسية التي تعرض لها خلال اعتقاله الأخير، مما يسلط الضوء مرة أخرى على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

ومن الجدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال، التي تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تنفذها يوميًا بحقّ المواطنين، شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة

المصدر / فلسطين أون لاين