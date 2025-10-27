"اليونيسف": أكثر من مليون طفل في غزة يواجهون أهوالًا يومية في أخطر مكان بالعالم

دعا المدير الإقليمي لليونيسف إدوار بيغبيدير، إلى الفتح الفوري لجميع المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، محذرًا من “حقائق كارثية” حول معاناة الأطفال.

وقال بيغبيدير في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن وقف إطلاق النار الأخير أتاح فرصة مؤقتة لبقاء الأطفال على قيد الحياة، مشددًا على أن المساعدات الحالية لا تلبّي الاحتياجات الفعلية وسط دمار شامل في القطاع.

وأشار إلى أن أكثر من 64 ألف طفل قُتلوا أو أُصيبوا منذ بداية الحرب، و58 ألفًا فقدوا أحد والديهم، بينما يعيش مليون طفل في ظروف غير إنسانية مع نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الصحية.

وأعلنت المنظمة إعادة أكثر من 100 ألف طفل إلى التعليم خلال الحرب، وتعمل على إعادة 650 ألفًا آخرين ضمن خطة طويلة الأمد لإعادة بناء النظام التعليمي.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف الحرب بغزة حيز التنفيذ، وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى اتفاق وقف الحرب إبادة جماعية ارتكبتها "إسرائيل" منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا بـ90% من البنى التحتية المدنية

المصدر / فلسطين أون لاين