شهيد وإصابات برصاص الاحتلال شرقي خانيونس

27 أكتوبر 2025 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية من قصف الاحتلال على غزة

ارتقى شهيد وأصيب آخرون، صباح اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" شرقي خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طيران الاحتلال المسير قصف مجموعة من المواطنين في منطقة الشحايدة بعبسان الكبيرة شرق خانيونس، ما أدى لارتقاء شهيد وإصابة ثلاثة آخرين.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الفلسطيني فريد حسن قديح (45 عاما) جراء قصف الاحتلال على مجموعة من الأهالي في عبسان الكبيرة بخانيونس صباح اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها صوب ساحل بحر مدينة رفح جنوب القطاع.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسفرت خروقات الاحتلال عن استشهاد 93 مواطنا، وإصابة 324، وفقًا لتقرير وزارة الصحة بغزة.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #خرق اتفاق وقف إطلاق النار #قصف على خانيونس

