قاسم: "حماس" ستواصل جهودها لإصلاح النظام السياسي ضمن التوافق الوطني

27 أكتوبر 2025 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
متحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إنَّ إجراء قيادة السلطة تغييرات على النظام السياسي بشكل متفرد ومخالفاً للقانون الأساس وبعيداً عن التوافق الوطني، ومحاولة تسخيره لجهات محددة، تسبب في تشويه عميق للنظام السياسي وعقّد إمكانية إصلاحه.

وأكد قاسم في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن "حماس" ستواصل جهودها لإصلاح النظام السياسي ضمن التوافق الوطني، وستستمر في سعيها لبناء توافق وطني ووحدة فلسطينية حقيقة، تمكنها من مواجهة التحديات غير المسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #حازم قاسم #طوفان الأقصى #إصلاح النظام السياسي

