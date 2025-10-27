واشنطن تعتقل معلقًا بريطانيًا بارزًا لانتقاده "إسرائيل"

اعتقلت السلطات الأميركية، أمس الأحد، المعلق البريطاني الداعم لفلسطين سامي حمدي وألغت تأشيرته، وقالت إنه سيجري ترحيله بدلا من السماح له بإكمال جولته في الولايات المتحدة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية تريشيا ماكلوين أن إدارة الهجرة والجمارك تحتجز حمدي.

ويوم السبت، تحدث حمدي في حفل لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في ساكرامنت بولاية كاليفورنيا.

وذكر المجلس في بيان أنه كان من المقرر أن يتحدث حمدي أمس الأحد في إحدى فعاليات المجلس في فلوريدا، مشيرا إلى أن اعتقال السلطات الأميركية لحمدي في مطار سان فرانسيسكو الدولي منع ذلك.

وشدد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية على أن ما تعرض له حمدي "اختطاف"، وذكر في بيانه أن تعرض له "صحفي ومعلق سياسي بريطاني مسلم بارز كان يقوم بجولة في الولايات المتحدة لأنه تجرأ على انتقاد الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة "الإسرائيلية" هو إهانة صارخة لحرية التعبير".

وقال إدوارد أحمد ميتشل نائب مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، إن حمدي نفى في وقت سابق دعمه لمن وصفهم بـ"المتشددين"، وأضاف أن محامي المجلس لم يتمكنوا من الوصول إليه حتى مساء أمس الأحد بعد اعتقاله.

يذكر أن حضور حمدي برز بشكل لافت خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة، عبر ظهوره المتكرر على وسائل إعلام دولية للحديث عن الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" ونقد السياسات الغربية في الشرق الأوسط ودعم الفلسطينيين.

ويُعرف بمداخلاته المباشرة وانتقاداته للمعايير المزدوجة في التغطية الإعلامية الغربية، مما جعله من الأصوات المؤثرة في النقاشات المتعلقة بالسياسة الخارجية الأميركية والبريطانية تجاه المنطقة في حرب غزة.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، تشن إدارة ترامب حملة واسعة النطاق على الهجرة، بما في ذلك زيادة التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي، وإلغاء تأشيرات الأشخاص الذين تدعي أنهم أشادوا بمقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، وترحيل الطلاب الذين يحملون تأشيرات دخول وحاملي البطاقات الخضراء الذين عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية وانتقدوا الحرب الإسرائيلية على غزة.

المصدر / وكالات