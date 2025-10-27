شهيد برصاص الاحتلال جنوب الخليل

ارتقى شهيد، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على حاجز ميتار بالقرب من بلدة الظاهرية جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، أمس الأحد، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب في العشرينات من عمره، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمد بسام تياهة شعور (20 عاماً) برصاص الاحتلال قرب بلدة الظاهرية.

وأضافت المصادر أن طواقم الهلال الأحمر تعمل على نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى دورا الحكومي.

كما أصيب، فلسطينيان، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة قباطية، جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة، وصول الإصابتين إلى مستشفى جنين الحكومي.

ومنذ بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" في قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا "إسرائيليا" أسفر خلال العامين الماضيين عن استشهاد 1058 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات