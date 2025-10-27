فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قوة إسرائيلية خاصة تعتقل القيادي بـ"حماس" جمال الطويل

الداخل المُحتل: قتيل وإصابات في جرائم إطلاق نار في عرابة وسخنين

4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيَّم الأمعريّ في البيرة

الاحتلال يستولي على 73 دونمًا من أراضي محافظة رام الله والبيرة

طقس فلسطين اليوم الاثنين 27 أكتوبر

"مهام اللجنة الإدارية وملف المُساعدات وسلاح المُقاومة".. أبرز ما جاء في لقاء رئيس حركة حماس بغزَّة خليل الحية

المرشَّح للحكومة الانتقاليَّة في غزَّة.. من هو أمجد الشوا؟

أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الاثنين 27 أكتوبر

لبنان.. 3 شهداء في قصف "إسرائيلي" على الناقورة وبعلبك

قضاة الملاعب بين شهيدٍ وجريح

طقس فلسطين اليوم الاثنين 27 أكتوبر

27 أكتوبر 2025 . الساعة 08:01 بتوقيت القدس
...
خيام النازحين في غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. 

وأوضحت الأرصاد أن الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #درجات الحرارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة