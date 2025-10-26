لبنان.. 3 شهداء في قصف "إسرائيلي" على الناقورة وبعلبك

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد 3 أشخاص، اليوم الأحد، في غارة للاحتلال، ضمن مسلسل الاستهدافات شبه اليومي بطائرات مسيرة وبقصف من المقاتلات.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت بلدة الناقورة جنوب البلاد، ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح.

وأفادت مصادر محلية بأن غارة في الناقورة أدت إلى استشهاد شخص كان داخل السيارة التي أصابها صاروخ أُطلق من مُسيّرة إسرائيلية حلّقت في أجواء البلدة، فيما نقلت الطواقم الطبية والدفاع المدني الجثمان من موقع الاستهداف.

وقالت الوزارة إن الغارة الإسرائيلية الثانية استهدفت سيارة في بلدة النبي شيت بقضاء بعلبك شرقي البلاد، وأسفرت عن استشهاد مواطن لبناني.

وفي ما يتعلّق بالشهيد الثالث، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بـ"استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الحفير بقضاء بعلبك، شرقي لبنان".

وصعدت الاحتلال، في الفترة الأخيرة، من هجماته ضد لبنان شملت ادعاءات بتنفيذ عمليات اغتيال لعناصر من حزب الله، وشن أحزمة نارية في شرق وجنوب البلاد.

ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق، الذي توصلت إليه مع حزب الله في 2024، ويستمر باحتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

من جانب آخر، أفادت وزارة الصحة في بيانها الأول، بإصابة شخص بجراح إثر "انفجار مخلفات الحرب في بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل".

ووفق مسؤولين محليين، فإن بعض المناطق الحدودية جنوبي لبنان تعاني منذ انتهاء حرب عام 2006 من مخلفات عسكرية للاحتلال تشمل القنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة، فيما تفاقمت هذه الأزمة عقب الحرب الأخيرة.

المصدر / وكالات