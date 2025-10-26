تمهيدًا للضم.. مستوطنون يستولون على أراضٍ زراعية غرب الخليل ويزرعون مساحات أخرى

تواصلت اعتداءات المستوطنين في محافظة الخليل بوتيرة متصاعدة، إذ وضع مستوطنون اليوم الأحد أيديهم على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في قرية سكة وبلدة بيت عوا غرب الخليل، وزرعوا في اليوم السابق أشجارًا في أراضي قرية بيرين جنوب شرق المحافظة، في خطوات تهدف إلى الاستيلاء التدريجي على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات المحيطة.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعات من المستوطنين المنتمين إلى مستوطنة "نجهوت" هاجموا الأراضي الزراعية شرق القرية خلال الأيام الماضية، وحرثوا نحو 500 دونم منها، ضمن منطقة خصبة تزيد مساحتها على ألف دونم تمتد بين سكة وبيت عوا، وتعود ملكيتها لعشرات العائلات التي تعتمد زراعتها كمصدر رزق رئيسي.

وأكدت المصادر، أن الأهالي يتواجدون يوميًا في أراضيهم للتصدي لمحاولات السيطرة عليها، داعيًا المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل لحمايتهم ودعم صمودهم في وجه الاعتداءات المتكررة.

وفي قرية بيرين جنوب شرق الخليل، قالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، زرعوا أشجارًا قرب منازل المواطنين تمهيدًا لوضع اليد على الأراضي المجاورة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة استيطانية ممنهجة تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لصالح التوسع الاستعماري في جنوب الخليل.

وأوضحت أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات، ولا سيما في مسافر يطا وبني نعيم، حيث يمنعون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ويطلقون قطعان ماشيتهم داخل الحقول الفلسطينية، ويعتدون على الرعاة والمزارعين في محاولة لإجبارهم على الرحيل.

وفي حادثة أخرى، حاول مستوطنون التسلل إلى منزل المواطن حسين راضي النواجعة في قرية سوسيا جنوب الخليل، إلا أن الأهالي تصدوا لهم وأجبروهم على الفرار، في مشهد يعكس تصاعد الهجمات المنظمة ضد الفلسطينيين في المنطقة التي تشهد توسعًا استيطانيًا متسارعًا.

المصدر / فلسطين أون لاين