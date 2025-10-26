مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب بيت لحم

في اعتداء جديد يطال المزارعين الفلسطينيين، أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على قطع عشرات أشجار الزيتون في قرية المنيا جنوب بيت لحم، ضمن سلسلة هجمات متكررة تستهدف أراضي الفلسطينيين ومصدر رزقهم خلال موسم القطف.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، بأن مستوطنين من مستوطنة "معالي عاموس" المقامة على أراضي القرية، قطعوا أشجار زيتون مزروعة على مساحة تُقدّر بنحو دونمين في منطقة تُعرف باسم "القرم"، وتعود ملكيتها للمواطن محمود جبارين.

وأضاف كوازبة أن مجموعة من المستوطنين كانت قد هاجمت المزارعين في المنطقة ذاتها يوم أمس، واعتدت بالضرب المبرح على جبارين ما تسبب بإصابته بكسر في يده، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتقوم باعتقاله.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد رُصد منذ بداية موسم قطف الزيتون الحالي 158 اعتداء ضد المزارعين، من بينها 17 اعتداء نفذها جيش الاحتلال و141 اعتداء نفذها المستوطنون.

وخلال موسم الزيتون، تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية التي تشمل منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتخريب الأشجار، ومهاجمة القاطفين، ما يتسبب بخسائر كبيرة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت الاحتلال.

وتشير إحصاءات الهيئة إلى أنه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفذ المستوطنون 7154 اعتداء في أنحاء الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنًا، فيما تضررت 48728 شجرة بينها 37237 شجرة زيتون بفعل جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

