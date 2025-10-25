شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف سيارة وسط قطاع غزة

في خرق جديد ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد مواطن وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استشهدت طفلة وأصيب 3 أشخاص جراء انهيار مبنى على ساكنيه إثر قصف سابق للاحتلال في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العودة، إن مواطنا استشهد فيما أصيب ثلاثة آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية سيارة قرب النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن قواته اغتالت مقاوما من حركة "الجهاد الإسلامي"، زاعمًا أن المُستهدف "خطط لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش على المدى الزمني القريب".

وفي السياق، أفادت "القناة 13" الإسرائيلية، بأن "إسرائيل" اغتالت ناشطًا في "الجهاد الإسلامي" عبر استهداف سيارة جوًا في النصيرات.

من جانب آخر، استشهاد طفلة (9 سنوات)، وأصيب 3 آخرين؛ جرّاء انهيار مبنى لعائلة البلعاوي على ساكنيه، بفعل قصفٍ سابق من الاحتلال في حيّ الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ووفق معطيان وثقها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استشهد 93 شخصا وأصيب 324 آخرون فيما انتشلت جثامين 464 شهيدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين