إصابة مسنين وحرق مركبة في هجوم للمستوطنين على بلدة صوريف

أصيب مسنان، مساء اليوم السبت، خلال هجوم شنه مستوطنون على منطقة القرينات في بلدة صوريف شمال غربي الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطين مدججين بالسلاح وبحماية جنود الاحتلال هاجموا منطقة القرينات شمال بلدة صوريف، ما تسبب بإصابة عبد الله محمد غنيمات (82 عاما)، وشقيقه ابراهيم (72عاما)، بجروح ورضوض نقلوا على أثرها لتلقي، ووصفت إصابتيهما بالمتوسطة.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين أحرقوا أيضا مركبة وحطموا زجاج منزل أحمد كفاح غنيمات، وزجاج منزل مراد محمد غنيمات.

وفي سياق متصل، قال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن مستوطنين اعتدوا على ناشط سلام خلال اقتحام منزل المواطن محمد موسى مغنم في قرية سوسيا، ما تسبب بإصابته بكدمات، كما اقتحم مستعمرون آخرين قرية الطوبا ومنعوا المواطنين من الخروج من منازلهم والتحرك في محيطها لعدة ساعات.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة في سنتي الإبادة بغزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما تسبب في استشهاد 33 مواطنا وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا.

المصدر / فلسطين أون لاين