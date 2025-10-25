مستوطنون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شمال القدس المحتلة

فلسطين أون لاين

25 أكتوبر 2025 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
التجمعات البدوية شرقي وشمال القدس المحتلة يهددها خطر الإزالة ما ينذر بكارثة إنسانية

هاجمت مجموعات من المستوطنين، مساء اليوم السبت، تجمع عرب العراعرة البدوي شرق جبع شمال القدس المحتلة.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات في بيان صحفي، إن مجموعة من عصابات المستوطنين هاجمت تجمع العراعرة البدوي شرق جبع شمال القدس، واعتدوا على المواطنين، وسكبوا مواد مشتعلة على أشجار الزيتون المحاذية للتجمع، ما أدى إلى نشوب حريق في أشجار الزيتون المجاورة.

واضاف أن أقدام المستوطنين على مهاجمة أهالي عرب العراعرة، يأتي في سياق تكثيف الهجمات ضد الأهالي لدفعهم على الرحيل القسري، تنفيذا لخطط حكومة الاحتلال الرامية إلى تطبيق مخطط E1.

وأشار إلى أن منطقة عرب العراعرة والتجمعات البدوية الواقعة شرق القدس وشمال شرق القدس يهددها خطر محدق بسبب سياسات الاحتلال الرامية إلى إزالتها ما ينذر بكارثة إنسانية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
