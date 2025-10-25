قوة خاصة تقتحم جنين وتحاصر منزلاً وسط إطلاق نار كثيف

فلسطين أون لاين

25 أكتوبر 2025 . الساعة 16:40 بتوقيت القدس
قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية تضم آليات وجنود مشاة إلى مدينة جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة جنين، ونفّذت عملية عسكرية واسعة في أحيائها، تخلّلها حصار أحد المنازل في البلدة القديمة وإطلاق نار كثيف في المنطقة.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى المدينة وتمركزت في حي المراح ومحيط البلدة القديمة، قبل أن تحاصر منزلًا وتطلق النار باتجاه كاميرات المراقبة القريبة، في محاولة لطمس تفاصيل العملية الميدانية.

وأشاروا إلى أن تعزيزات عسكرية كبيرة تضم آليات وجنود مشاة انتشرت في المدينة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق المنطقة.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، البوابات الحديدية المنصوبة على حاجز دير شرف غرب نابلس، دون إعلان الأسباب، ما أدى إلى اختناقات مرورية حادة وتعطّل حركة المواطنين والمركبات.

ووفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في سبتمبر/أيلول 2025، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي أقامها جيش الاحتلال في الضفة الغربية 910 حاجزًا وبوابة، بينها 83 بوابة نُصبت منذ مطلع العام الجاري، و247 بوابة أضيفت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إطار سياسة تشديد القيود على حركة الفلسطينيين وتقويض تواصلهم الجغرافي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #البلدة القديمة #حي المراح

