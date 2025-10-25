الرئيس البرازيلي: الأمم المتحدة فشلت في حماية المدنيين من الإبادة الإسرائيلية

انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، أداء الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتعددة الأطراف، معتبرًا أنها فشلت في حماية المدنيين في غزة ولم تعد تقوم بوظيفتها.

وقال لولا، في تصريحات للصحافيين عقب لقائه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قبيل انعقاد قمة إقليمية كبرى من المتوقع أن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ "ما يجري في قطاع غزة إبادة مستمرة منذ فترة طويلة، ولا يمكن لأي أحد أن يقبل بها".

وأضاف الرئيس البرازيلي أنّ "المؤسسات المتعددة الأطراف التي أُنشئت لمنع وقوع مثل هذه الجرائم لم تعد تعمل، فمجلس الأمن والأمم المتحدة لم يعودا يؤديان دورهما".

وكان لولا قد صرّح في سبتمبر/أيلول الماضي بأنّ "العالم بات يدرك أن ما يحدث في غزة ليس حربًا، بل إبادة جماعية ينفذها جيش قوي ضد شعب أعزل، وخصوصًا النساء والأطفال".

وتُعد البرازيل من الدول التي صوتت عام 2010 لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.

وفي سياق آخر، أشار لولا — في ما اعتُبر تلميحًا إلى ترامب — إلى أن "سير الزعيم مرفوع الرأس أهم من جائزة نوبل"، منتقدًا اعتراض واشنطن على منح جائزة نوبل للسلام للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بدلًا من الرئيس الأميركي.

ومن المنتظر أن يشهد ترامب، يوم الأحد، توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا ساهم في رعايته، قبل أن يتوجه إلى كوريا الجنوبية للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في ختام جولته الآسيوية.

وتأتي تصريحات لولا في ظل تحسن تدريجي للعلاقات بين واشنطن وبرازيليا بعد فترة من التوتر بسبب محاكمة الرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب، الذي حُكم عليه في سبتمبر/أيلول بالسجن 27 عامًا بتهمة التورط في محاولة انقلاب فاشلة عام 2022.

وكان ترامب قد فرض سابقًا رسومًا جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية وعقوبات على مسؤولين كبار احتجاجًا على ما وصفه بـ"المطاردة السياسية" لبولسونارو.

ويُرجّح أن يجتمع لولا وترامب مجددًا على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بعد أن التقيا مصادفة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، تلاها اتصال هاتفي في 6 أكتوبر/تشرين الأول استمر نصف ساعة، طلب خلاله لولا رفع الرسوم والعقوبات المفروضة على بلاده.

وذكرت الرئاسة البرازيلية أن لولا جدد دعوته لترامب لحضور مؤتمر المناخ “كوب-30” المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مدينة بيليم بمنطقة الأمازون، كما أعرب عن استعداده لزيارة الولايات المتحدة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.

