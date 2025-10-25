نادي عربي يزاحم "الكبار" في الإنفاق على شراء اللاعبين

أظهر تقرير حديث أن الدوري السعودي لكرة القدم يواصل ترسيخ مكانته كقوة شرائية عالمية، حيث حافظ على موقعه بين أعلى ست دوريات من حيث الإنفاق، مسجلاً قفزة مالية كبرى هذا الصيف.

وكشف التقرير الصادر عن "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" ضمن سلسلة "ميركاتو الشرق 2025" أن إجمالي إنفاق الأندية السعودية في فترة انتقالات صيف 2025 تجاوز 552 مليون دولار في الصفقات الدولية وحدها، بزيادة بلغت 28% عن العام الماضي، ليظل الدوري السعودي سادس أكبر المنفقين عالمياً.

أندية الخصخصة

كشفت بيانات الإنفاق أن الأندية التي خضعت لبرنامج الخصخصة قادت حركة السوق بقوة. حيث سيطرت ستة أندية مخصخصة على قائمة الأعلى إنفاقاً، وتصدرها نادٍ حديث الخصخصة، وهو القادسية المملوك لشركة أرامكو، متفوقاً على الرباعي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة (الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد).

ويأتي هذا الإنفاق الضخم ضمن إطار زمني شهد فيه سوق الانتقالات السعودية استثماراً دولياً يتجاوز 1.933 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، تركزت غالبيته في آخر ثلاث سنوات (96%).

قفزة غير مسبوقة

أفاد التقرير بأن أهم تحول هو الارتفاع غير المسبوق في إيرادات الأندية السعودية من بيع اللاعبين خارجياً. فقد تخطت الإيرادات حاجز 101 مليون دولار للمرة الأولى في تاريخ الأندية، محققة زيادة قياسية بلغت 264.6% مقارنة بانتقالات صيف 2024. وتشكل هذه القيمة ثلثي إجمالي إيرادات الأندية من البيع الخارجي على مدى السنوات الخمس الماضية.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي إيرادات السوق من بيع اللاعبين داخلياً وخارجياً بلغ نحو 173.5 مليون دولار، مما يؤكد أن السوق السعودي بدأ يتحول من مجرد مستورد للمواهب إلى سوق ديناميكي قادر على تحقيق مكاسب رأسمالية من إعادة بيع اللاعبين الذين استقطبهم منذ صيف 2023.

المصدر / وكالات