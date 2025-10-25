شهيد في قصف الاحتلال مركبةً جنوبي لبنان

ارتقى شهيد، ظهر اليوم السبت، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة "إسرائيلية" على مركبة مدنية في بلدة حاروف التابعة لقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الغارة أدت إلى احتراق المركبة بالكامل واستشهاد سائقها، فيما تعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على انتشال الضحية وإخماد النيران.

وأمس الجمعة، استشهد 3 أشخاص وأُصيب آخران، جرّاء قصف "إسرائيلي" على بلدة تول وغارة أخرى استهدفت مركبة في أطراف بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان.

تأتي هذه الغارة في سياق مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي اللبنانية وخرقه الدائم لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط تصعيد متواصل من طرف الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين