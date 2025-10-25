الصحة بغزَّة: 19 شهيدًا و7 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 19 شهيدًا (منهم 4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و 15 شهيدًا تم انتشالهم)، و 7 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في غزة، (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء: 93، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى: 324، وسجلت إجمالي الانتشال: 464.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 68,519 شهيدًا 170,382 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، فيما تم اضافة عدد 220 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين من تاريخ 17/10/2025 إلى 24/10/2025.

وذكرت وزارة الصحة، أنه تم التعرف حتى الان على 64 جثمانًا من أصل 195 جثمانًا، من الجثامين المفرج عنها و التي تم استلامها من قبل الاحتلال.



وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.







المصدر / فلسطين أون لاين