الاحتلال يعتقل 3 صيادين في بحر مدينة غزَّة

25 أكتوبر 2025 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية توثق اعتدا الاحتلال على صيادين في بحر غزة

 اعتقلت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت، ثلاثة  صيادين من بحر مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن بحرية الاحتلال اعتقلت ثلاثة صيادين، بعد تدمير معداتهم في بحر مدينة غزة، من بينهم الشقيقان: محمد وفؤاد نافذ الهبيل وأحمد عمر الهبيل .

يُذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي بإطلاق النار عليهم، واعتقالهم، والاستيلاء على مراكبهم.

وخلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منع الاحتلال الصيادين من ممارسة الصيد، وأعدم الكثير منهم، ودمر جميع قواربهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #اعتقال صيادين

