فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحقيق مع شركة إسبانية بشبهة التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في غزَّة

مستوطنون يهاجمون بلدة المغير ويحرقون مركبات للمواطنين

طقس فلسطين اليوم السبت 25 أكتوبر

أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم السبت 25 أكتوبر

الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في الضفة الغربية

نتائج استطلاع صادمة تصفع بنيامين نتنياهو.. كم نسبة المُعارضين لترشُّحه في الانتخابات؟

من الثلاجات إلى القبور.. أمهات غزة يتعرفن على الندوب لا الوجوه

من الشاشة إلى المحكمة.. "ما خفي أعظم" يدفع نحو محاسبة قتلة هند رجب

بين الجماجم والأسنان.. بحث موجع عن هوية المفقودين بين جثامين مشوهة

انكسار التأييد الأميركي المطلق لإسرائيل

الإغاثة الطبية: الخدمات الصحية لا تزال مُتعثِّرة بسبب استمرار شح الإمكانيات

25 أكتوبر 2025 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
...
الإغاثة الطبية: الخدمات الصحية لا تزال مُتعثِّرة بسبب استمرار شح الإمكانيات

قالت الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن الوضع الصحي في القطاع لا يزال يواجه صعوبات كبيرة بسبب شح الإمكانيات وضعف الإمدادات الطبية، رغم الجهود المبذولة من المنظمات الإنسانية.

وأوضحت الإغاثة الطبية، أن الطواقم الطبية كانت تأمل بإدخال ما يلزم لإعادة تأهيل المنظومة الصحية، "لكن المعاناة ما زالت مستمرة"، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية الأولية تعمل بقدرات محدودة جدًا نتيجة استمرار الحصار ونقص المعدات والأدوية.

وأكد مدير الإغاثة الطبية أن العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية باتت تمثل ضرورة إنسانية ملحّة لتغطية احتياجات السكان، خصوصًا في المناطق المدمرة التي لا تتوفر فيها خدمات طبية ثابتة.

وأضاف، أن هناك أملًا كبيرًا في إدخال المعدات اللازمة لتحسين أداء المرافق الصحية، معربًا عن تفاؤله بأن القطاع الصحي في غزة يمكن أن يعود أفضل مما كان عليه إذا ما تم توفير الدعم الدولي المطلوب.

وختم بالقول إن المطلوب اليوم هو وضع سياسات واضحة لإنعاش السكان، لا سيما الأطفال الذين يعانون من تبعات الحرب وسوء التغذية ونقص الرعاية الصحية.

ووفقًا لرصد المكتب الحكومي، فإن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يومياً، ما يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من 2.4 مليون مواطن في غزة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة