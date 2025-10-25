الإغاثة الطبية: الخدمات الصحية لا تزال مُتعثِّرة بسبب استمرار شح الإمكانيات

قالت الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن الوضع الصحي في القطاع لا يزال يواجه صعوبات كبيرة بسبب شح الإمكانيات وضعف الإمدادات الطبية، رغم الجهود المبذولة من المنظمات الإنسانية.

وأوضحت الإغاثة الطبية، أن الطواقم الطبية كانت تأمل بإدخال ما يلزم لإعادة تأهيل المنظومة الصحية، "لكن المعاناة ما زالت مستمرة"، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية الأولية تعمل بقدرات محدودة جدًا نتيجة استمرار الحصار ونقص المعدات والأدوية.

وأكد مدير الإغاثة الطبية أن العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية باتت تمثل ضرورة إنسانية ملحّة لتغطية احتياجات السكان، خصوصًا في المناطق المدمرة التي لا تتوفر فيها خدمات طبية ثابتة.

وأضاف، أن هناك أملًا كبيرًا في إدخال المعدات اللازمة لتحسين أداء المرافق الصحية، معربًا عن تفاؤله بأن القطاع الصحي في غزة يمكن أن يعود أفضل مما كان عليه إذا ما تم توفير الدعم الدولي المطلوب.

وختم بالقول إن المطلوب اليوم هو وضع سياسات واضحة لإنعاش السكان، لا سيما الأطفال الذين يعانون من تبعات الحرب وسوء التغذية ونقص الرعاية الصحية.

ووفقًا لرصد المكتب الحكومي، فإن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يومياً، ما يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من 2.4 مليون مواطن في غزة.



