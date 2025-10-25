طقس فلسطين اليوم السبت 25 أكتوبر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم السبت، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا إلى صافٍ باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الأحد، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

