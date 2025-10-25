فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحقيق مع شركة إسبانية بشبهة التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في غزَّة

مستوطنون يهاجمون بلدة المغير ويحرقون مركبات للمواطنين

طقس فلسطين اليوم السبت 25 أكتوبر

أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم السبت 25 أكتوبر

الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في الضفة الغربية

نتائج استطلاع صادمة تصفع بنيامين نتنياهو.. كم نسبة المُعارضين لترشُّحه في الانتخابات؟

من الثلاجات إلى القبور.. أمهات غزة يتعرفن على الندوب لا الوجوه

من الشاشة إلى المحكمة.. "ما خفي أعظم" يدفع نحو محاسبة قتلة هند رجب

بين الجماجم والأسنان.. بحث موجع عن هوية المفقودين بين جثامين مشوهة

انكسار التأييد الأميركي المطلق لإسرائيل

طقس فلسطين اليوم السبت 25 أكتوبر

25 أكتوبر 2025 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
...
طقس فلسطين اليوم السبت 25 أكتوبر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم السبت، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا إلى صافٍ باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الأحد، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة