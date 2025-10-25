الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات اقتحام وتفتيش للمنازل وترويع للأهالي

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن معزوز جعرون من ضاحية شويكة شمال المدينة، كما اعتقلت من بلدة قفين الشابين محمد أشرف عجولي ومحمد وصفي هرشة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عاهد صدقة بعد مداهمة منزله في قرية عنزا جنوب غرب المحافظة.

وفي رام الله، طالت الاعتقالات الفتى حكم أبو النيل من مدينة البيرة، بينما في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الدكتور بلال القواسمي من منطقة شارع السلام غربي المدينة، إضافة إلى المواطن عطية سليمان التلاحمة من قرية البرج غرب دورا جنوب المحافظة

المصدر / مكتب إعلام الأسرى