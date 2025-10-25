نتائج استطلاع صادمة تصفع بنيامين نتنياهو.. كم نسبة المُعارضين لترشُّحه في الانتخابات؟

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرته القناة 12 العبرية، أن 52% من المستوطنين يعارضون ترشح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها عام 2026.

ورأى 41% من المستوطنين أنه يجب على نتنياهو خوض الانتخابات القادمة، في حين امتنع 7% من المستطلعة آراؤهم عن تحديد موقفهم من ترشح نتنياهو، الذي أعلن قبل نحو أسبوع عزمه خوض الانتخابات المقبلة.

وأشار الاستطلاع إلى أن نصف مؤيدي معسكر اليمين لا يعرفون من يمكن أن يخلف نتنياهو في قيادة المعسكر إذا قرر عدم الترشح.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، كشف استطلاع آخر -نشرت نتائجه صحيفة معاريف- عن تراجع ائتلاف نتنياهو في الكنيست(البرلمان) بمقعدين مقارنة بالأسبوع الماضي، ليبلغ 50 مقعدا إذا أجريت انتخابات اليوم.

ووفقا "لقانون الاحتلال"، يلزم تشكيل الحكومة الحصول على تأييد 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ120.

وذكرت نتائج الاستطلاع أنه رغم ضعف الائتلاف الحكومي، فإن معسكر المعارضة حصل على 59 مقعدا من دون أن يتمكن من تحقيق أغلبية، في حين حصدت الأحزاب العربية 11 مقعدا.

وتؤكد أحزاب المعارضة رفضها الدخول في أي تحالف مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة.

وتحدثت هيئة البث الرسمية الأسبوع الماضي عن تخطيط نتنياهو لتقديم موعد الانتخابات العامة إلى يونيو/حزيران 2026، بدلا من الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، دون صدور إعلان رسمي بعد.

